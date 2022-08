И Моника Люински се включи във "войната" с Бионсе

Някои социално-обществени явления се завихрят като мексиканска вълна и така е с текстовете на песни напоследък. Изпълнителят едва е издал албум и се почва с редактирането. Така стана с Биносе преди дни, когато хора с церебрална парализа се обидиха на думата "спастичен" в песента "Heated" от новия й албум "Renaissance". За същата дума преди месец корекции в свое парче направи и Лизо. Все пак всеки артист има право на свобода и себеизразяване, и ако на някой не му харесва, подминава - той не е келнер да изпълнява поръчки.

И сега явно и Моника Люински е решила, че Бионсе е склонна да поправя творбите си и иска да махне текст от песента "Partition" от петия студиен албум на певицата, предава CNN. Там се споменава роклята на Люински, с която тя всъщност се прочу и светът узна за съществуването й. Аферата между президента Клинтън и тогава 22-годишната Люински в крайна сметка доведе до импийчмънт на Клинтън през 1998 г. и много дискусии за злоупотребата с власт, предаде life.dir.bg.

През 2021 г. Люински каза на Джейк Тапър от CNN, че "това, което наистина е важно да запомним в днешния свят, е, че никога не е трябвало дори да стигаме до място, където съгласието е под въпрос". И продължи: "Така че беше напълно неуместно това, което стана, защото той бе най-влиятелния човек, моят шеф, на 49 години. Бях на 22, буквално току-що завършила колежа", твърди тя и казва, че с годините си дава сметка за много неща.

Люински написа в Туитър след като разбра за цензурата в "Heated": "Хм, щом сме на такава вълна, време е и за "Partition".

Това, за което сега се е подсетила Люински в песента на Бионсе, е следното:

We ain't even gonna make it to this club

Now my mascara running, red lipstick smudged

Oh he so horny, yeah he want to fuck

He bucked all my buttons, he ripped my blouse

He Monica Lewinski'd all on my gown

Бионсе се съгласи да изтрие от песента си "Heated" думата "спастичен", след като имаше обществен протест.