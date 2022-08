Филмът "Бодигард" навърши 30 години

През есента на 2021 г. филмовият свят беше разтърсен от новината, че Холивуд има намерение да направи римейк на един от най-романтичните си екшъни от 90-те години — “Бодигард” с Уитни Хюстън и Кевин Костнър.

В новия в техните роли трябва да са звездата от “Тор” Крис Хемсуърт и рапърката Карди Би.

Засега феновете на оригинала са твърдо против, но заради 30-годишнината му “24 часа” ви припомня как е създадена историята на една истински красива любов с помощта на някои не толкова известни факти.

За първи път искат да го снимат през 70-те със Стив Маккуин и Даяна Рос



Авторът на сценария Лоурънс Къздън измисля “Бодигард” още в средата на 70-те години. Тогава идеята е в главните роли да са Стив Маккуин и Даяна Рос. Но началото на снимките непрекъснато се отлага и в крайна сметка проектът пропада.

Като цяло филма се опитват да го пуснат в производство 67 (!) пъти, преди да бъде заснет с продуцент Кевин Костнър. Между другото, числото 67 намира своето отражение в самия филм - там действията се развиват по време на връчването на наградите “Оскар”, които са 67-ите, което всъщност изпреварва реалните с две години.

Изигралият главната роля на бодигарда Франк Фармър Кевин Костнър все пак прави жест на уважение към несъстоялия се предшественик. Той признава, че се е старал да копира стила на Маккуин и дори си направил прическа като неговата.

На плаката Костнър носи на ръце не точно Уитни Хюстън

За това става известно чак през 2019 г. - 27 години след премиерата. В едно тв шоу Кевин разказва, че за плаката с него позира не певицата, а нейна дубльорка. По думите му били направени няколко кадъра, на които героят му носи своята клиентка - певицата Рейчъл Мърън, един от които става особено успешен. “Само я помолих да си скрие лицето. Това освен всичко друго придаде и особен драматизъм на снимката”, признава Костнър.

Мадона се пробва за главната роля, но Костнър я отрязва заради подигравка

Въпреки че Кевин Костнър като продуцент на филма винаги си е представял Уитни Хюстън в главната роля, шефовете на “Уорнър Брадърс” настояват да бъде направен пълноценен кастинг. Там се явяват Джанет Джексън, Оливия Нютън-Джон и даже Мадона. Нея обаче отказва да я вземе лично Костнър.

Актьорът припомня на кралицата на попмузиката саркастична забележка по негов адрес. Това се случва след един от концертите . Костнър отива зад кулисите, за да се запознае с нея и да я похвали. Мадона му стиска ръката, след което се обръща и прави физиономия, все едно е прилошало. Моментът е хванат от камера и дори влиза в документалния филм “В легло с Мадона”.

Легендарната песен от филма е написана и изпълнена за първи път от Доли Партън

Първоначално главната песен във филма трябвало да е What Becomes of the Brokenhearted на Джими Рафин, но бързо става ясно, че вече е използвана в “Пържени зелени домати”. Тогава Костнър предлага на Уитни Хюстън да направи кавър на песента на Доли Партън I Will Always Love You, излязла още през 1974 г. Освен това я съветва да започне парчето акапелно. Във филма има още един кавър на Доли Партън, но в стил кънтри. Песента е използвана като фон по време на срещата на Франк и Рейчъл, когато танцуват в един бар.

Благодарение на изпълнението на Уитни Хюстън и популярността на песента I Will Always Love You саундтракът към “Бодигард” се смята за най-продаваният в историята - 17 млн. копия в САЩ и 45 млн. в цял свят. Понеже не е оригинална композиция, основната песен няма право да бъде номинирана за “Оскар”. Но в категорията “Най-добра песен” номинации получават два други хита от филма - Run to You и I Have Nothing.

В имението на главната героиня отрязаха главата на коня в “Кръстникът”

Ако сте поклонник на класиката на Франсис Форд Копола “Кръстникът”, то имението на героинята на Уитни Хюстън в “Бодигард” ще ви се стори познато.

Същата къща се появява в сцената, където филмовият продуцент Джак Уолц се събужда в леглото си, а там е отрязаната глава на най-елитния му жребец Хартум.

Но и на любителите на сериалите мястото може да им се стори познато. Там живее един от героите на поредицата “Морска полиция: Спецотдел”, който излиза по екраните след 10 години. По ирония на съдбата актьорът Ралф Уайт, който е в ролята на бащата на Франк Фармър, играе и бащата на един от героите в “Морска полиция: Спецотдел”, като живее в мазето на въпросното имение.

По време на снимките Уитни Хюстън прави спонтанен аборт, а човек от екипа загива

Не минава и без трагични събития. По време на снимките Уитни Хюстън е бременна и прави спонтанен аборт. През 1993 г. в интервю пред Барбара Уолтърс тя признава, че заради плътния график на снимките тя не е успяла да преживее загубата. “Беше ужасно, чувствах се отвратително, но на следващия ден трябваше да съм на снимки и не разказах на никого”, споделя певицата, която година по-късно ражда дъщеря си Кристина.

Докато се снима филмът, загива и 33-годишен служител от транспортния отдел. Той е смазан между два крана.

Филмът става №2 по приходи за 1992 г.

Криминалната мелодрама, заснета за 25 млн. долара, носи приходи в световен мащаб от 411 млн. Това я прави вторият най-касов филм измежду създадените през годината.

На първо място е продукцията на Disney “Аладин”.

Костнър иска да снима втора част с принцеса Даяна в главната роля

През 1997 г. Кевин Костнър замисля втора част на филма, като даже кани принцеса Даяна да играе себе си. Историята е за любовта с бодигарда Бари Манаки. Трагичната кончина обаче проваля плановете му.