Хенри Кавил е новият Конър Маклауд в класиката "Шотландски боец"

Сериалът от 1986 г. "Шотландски боец", прочул се с култовата фраза "There can be only one" и саундтрака на Queen, ще бъде възобновен от филмовата компания Lionsgate. Пред Colider режисьорът на "Джон Уик" Чад Стахелски, заяви, че са в процес на доработване, но най-важното е, че знаят какво искат да постигнат. Сцена от филма "Шотландски боец"

Очаква се Хенри Кавил да заеме ключовата роля във възкръсналата продукция. Звездата все още участва в преговорите. Той обаче бил един от фаворитите за филма. Според Стахелски, актьорът от "Супермен разполага и с необходимите за продукцията физика и харизма.

Не е ясно, дали актьорът ще се преобрази в ролята на изцяло нов герой или ще пресъздаде такъв от вече минал проект.