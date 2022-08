Нови предложения къде да заведем децата (12-19 август)

По време на лятната ваканция родителите често се изчерпват с идеи къде и как да забавляват децата си. Затова "24 часа" подготви нови предложения за малчуганите.

Вижте ги:

12- 14 август, пространство Agora

My Sofia. Youth with causes

Фестивалът се организира от Столичната община по повод Европейската година на младежта и 12 август – Международен ден на младите хора. Фестът ще се случи на площ от 5 декара в новооткритото пространство Agora, в непосредствена близост до ВЕЦ – Кокаляне, езерото Панчарево. Активностите са насочени към младите хора на София, техните приятели и семейства. През тази година фестивалът поставя под светлините на прожекторите 4 кампании с кауза, както и открити уроци по йога, пилатес, зумба. В трите дни на фестивала желаещите ще могат да гребат с олимпийската шампионка Румяна Нейкова. Организирани са и катерене по дърво и малка въжена градина.

Вход свободен.

14 август, 10 ч, парк "Света Троица"

"Зелени библиотеки" в парковете на София

За осми път кампанията „Зелени библиотеки“ на Столичната библиотека гостува в парковете на София. Тазгодишната артпрограма включва срещи с любими поети, които ще раздават свои нови книги с автографи, интересни тематични изложби, музикални изпълнения на живо. Децата и учениците могат да участват в образователни STEM игри, в забавно програмиране с различни ботове, да се запознаят с популярната в Корея национална игра тухо и да изработят кукли от традиционна корейска хартия. Малчуганите могат да получат първите си уроци по рисуване с ръководителя на детското артателие на Столичната библиотека - художника Христо Кърджилов. Навсякъде с нас ще бъде и мобилният ни филиал - Библиобус, който разполага с 1500 тома нови хитови заглавия от съвременни и класически наши и чужди автори. От него читателите на библиотеката ще могат да си изберат книги за дома.

Вход свободен.

15-19 август, 9 ч, Детски екостационар "Белите брези"

Да учим за природата сред природата

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, Националният природонаучен музей при БАН и Сдружение за споделено учене ЕЛА канят всички природолюбители на възраст от 7 до 12 години на изследователска ваканция „Учим за природата сред природата“. Мястото на провеждане е Детски екостационар „Белите брези“. Децата ще посетят Музей на мечката, Музей на совата, Дендрариум, Игликина поляна. Петдневната изследователска програма включва еднодневен пленер по научна илюстрация с професионален илюстратор от ДАФНИ, спортни активности и игри с педагози от Сдружение за споделено учене ЕЛА, основни материали за заниманията.

Необходимо е предварително записване онлайн.