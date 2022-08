Пек и дъжд не спряха 17 000 окупирали Бургас за 2 концерта (Видео)

От 7 ч сутринта чакаха за Arctic Monkeys, преди

шоуто на Джейсън Деруло се изсипа порой

Arctic Monkeys 17 хиляди души се събраха през уикенда на пристанището в Бургас за два от най-големите концерти за тази година. Нещо повече - и двата бяха на артисти, които в момента са в топкласациите, любимци на милиони хора по цял свят и идват за първи път в България - Arctic Monkeys и Джейсън Деруло.

Концертът на Arctic Monkeys отбеляза и своеобразен рекорд, билетите бяха продадени за минути още преди няколко месеца. А истеричният интерес към английската рок банда си пролича още в сутрешните часове преди концерта в петък вечерта. Inhaler Най-нетърпеливите фенове обсадиха алеята към пристанището в 7 ч сутринта, за да се доберат до най-хубавите зони пред сцената, висейки цял ден под жаркото слънце. Подгряването на изпълненията на Arctic Monkeys започна с “Джеръми?” и продължи с младата ирландска група Inhaler, чийто вокал е синът на Боно от U2. Inhaler Джейсън Деруло СНИМКА: ИЛИЯН РУЖИН

Самите Arctic Monkeys бяха посрещнати с оглушителни викове, а концертът им започна с хита Do I Wanna Know?. Писъците на екзалтираната публика не спряха до бисовете - No. 1 Party Anthem, I Bet You Look Good on the Dancefloor и R U Mine?