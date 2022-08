Десет от най-добрите български алтернативни банди ще се включат в двудневен музикален фестивал. REBEL REBEL Vol. 2 ще върви на 10 и 11 септември в Aрена София (Столичен Колодрум Сердика).

В афиша на събитието са включени групите ALI, Bloodrush, Cut Off, Der Hunds, Expectations, Hellion Stone, Lek City Case, Me And My Devil, Saint Electrics и Soundprophet.