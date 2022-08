Поли Генова ще има концерт във Варна

Поли Генова ще има концерт на 19 август във Варна, на сцената на клуб "Ментол", съобщават от "Орфей мюзик".

Певицата ще представи специалните концертни версии на песните си, които публиката успя да чуе през миналата година на нейното първо турне в страната.

Музикантите ще изпълнят и най-новата песен на Поли Генова - Give Me Your Love, която излезе в началото на лятото и. Видеото е снимано в Сърбия, режисьори са Джийсън Брад Люис и Люба Радойевич. Действието се развива из улиците на нощен Белград, които Генова обикаля с автомобил линкълн.

Поли Генова е най-излъчваната българска изпълнителка за изминалата 2021 година, според класацията на международната мониторинг компания BMAT и ПРОФОН с хитовете си Last Night (№1 излъчвана песен за 2021) и No More (№3 най-излъчвана песен за 2021).