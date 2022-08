Звездата Хенри Кавил е фаворит за ролята на шотландския боец Конър Маклауд

Познатият ни от “Династията на Тюдорите” и “Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта” Хенри Кавил ще влезе в ролята на новия шотландски боец. Научнофантастичният сериал се завръща на екрана с продължение от филмовата компания Lionsgate. Звездата все още участва в преговорите. Кавил обаче е един от фаворитите за филма

Пред Collider режисьорът на възкръсналия сериал Чад Стахелски издаде, че в момента са в процес на доработване, а най-важното е, че имат ясна идея какво искат да направят. Чад още смята, че “Супермен” разполага с нужните качества за ролята. Той намира актьора не само за харизматичен и с добра физика, но и за пълен с потенциал да изиграе безсмъртния воин от XVI век, Конър Маклауд. Все още не е ясно дали Хенри ще се преобрази в ролята на изцяло нов герой, или ще пресъздаде такъв от вече минал проект.

Филмът от 1986 г. стана известен с култовата фраза “Може да има само един” (There can be only one), както и със саундтрака на Queen. В главните роли влизат Кристоф Ламбер, Шон Конъри, Роксана Харт, Куанси Браун и др.

“Шотландски боец” разказва историята на родения през 1518 година Конър Маклауд (Кристоф Ламбер). След смъртоносната рана, която получава, той все пак оживява. Маклауд бива прокуден от собственото си село, защото той не е просто обикновен човек, а е безсмъртен. Междувременно никой на планетата Земя не подозира за неговото съществуване, както и за това на още десетки други като него.

На помощ на шотландеца се притичва Хуан Санчес Рамирез (Шон Конъри). Той разкрива на Маклауд, че може да се сблъска със смъртта единствено ако главата му бъде отстранена от тялото. Именно това желаят останалите безсмъртни. Убиецът получава цялата сила на своята жертва и така, докато остане само един, който да спечели най-голямата награда - да царува над цялата планета.

Странична сюжетна линия към филмовата поредица със същото заглавие се появява и през 1992 г. До 1998 г. вече има излезли 6 сезона и 119 епизода. Този път главен персонаж е Дънкан Маклауд (Ейдриън Пол), който също е част от шотландския род Маклауд. За него най-важни са добротата и справедливостта.

Кристоф Ламбер участва само в първия епизод, а целта е да се покаже връзката между сериала и оригиналния филм, както и да има приемственост между персонажите. Героят на Ламбер - Конър Маклауд, е споменаван още няколко пъти през шестте сезона на продукцията, заснета във Франция и Канада. Сюжетната линия не е по-различна от тази на филма от 1986 г. Действието се развива отново на Земята, където т.нар. безсмъртни водят битки помежду си, за да оцелеят. Този, който успее да отреже главата на врага си, взема и силите му, като накрая ще остане само един.

Първото излъчване на сериала у нас е в края на 90-те години на ХХ век по Канал 1

Станислав Димитров и Владимир Пенев участват в дублажа. Последните епизоди на продукцията обаче са излъчени по друга телевизия. “Шотландски боец” тръгва за втори път в България през 2009 г. по “Диема” всеки делничен ден от 16,30 часа. Този път с различен дублаж. Ролите се озвучават от артистите Ирина Маринова, Христина Ибришимова, Георги Георгиев-Гого, Христо Узунов, Силви Стоицов, Александър Митрев. Малко по-късно Митрев е заместен от Владимир Пенев, а Стоицов - от Радослав Рачев. (24часа)