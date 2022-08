Киев подготвя изложба на пленена руска военна техника, съобщиха украински източници.

Парадът се организира в чест на Деня на държавния флаг и Деня на независимостта. Украйна чества двата празника на 23 и 24 август, предаде БГВойс. Парадът се организира в чест на Деня на държавния флаг и Деня на независимостта СНИМКА: JayinKyiv

Масовите прояви от 22 до 25 август са забранени от съображения за сигурност, защото властите не изключват ракетни удари.