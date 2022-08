Рапърът Род Уейв оглави класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителят си осигури първенството с албума "Beautiful Mind", от който за периода на отчитане в САЩ са продадени 115 000 еквивалентни единици, предаде БТА..

Род Уейв за втори път в кариерата си покорява върха в чарта Билборд 200. През април миналата година рапърът оглави класацията с албума си "SoulFly", припомня изданието.

Първенецът от миналата седмица Бед Бъни е отстъпил на второ място със 108 000 продадени еквивалентни албумни единици от тавата "Un Verano Sin Ti", с която прекара общо осем непоследователни седмици на върха.

Третата позиция остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от певицата Бионсе с албума "Renaissance", от който за периода на отчитане са продадени 64 000 еквивалентни единици.

На четвърто място в класацията е рапърката Меган дъ Стелиън, от чиято тава "Traumazine" са продадени 63 000 еквивалентни единици. Това е петият пореден албум на рап звездата, който намира място в Топ 10 на класацията Билборд 200.

Петата позиция в албумния чарт с 50 000 продадени еквивалентни единици от тавата "The Last Slimeto" заема рапърът Йънг Бой Невър Броук Агейн.

В Топ 10 на Билборд 200 намират място още Морган Уолън с "Dangerous: The Double Album", Хари Стайлс с "Harry's House", Уикенд с компилацията "The Highlights", Фючър с "I Never Liked You" и Оливия Родриго със "Sour".