Когато играем онлайн казино игри, сядането на нова маса е страхотно усещане, което е трудно да се опише с думи. Всяко крупие е различно, както и всяка една игра ни дава усещане, различаващо се от предходната.

WINBET е един от хазартните оператори, които на редовна база обновяват каталога си с игри на маса. Това ни дава възможност да се радваме на множество различни предложения от всякакъв тип - рулетка, блекджек, бакара, покер, шоу игри и т.н. Изборът е наистина голям, като от нас се изисква единствено да вземем решение какво да играем.

Представяме ви някои от новите попълнения в голямото семейство от предложения на WINBET:

Crazy Coin Flip

Crazy Coin Flip е игра в реално време, която съчетава две хазартни класики в едно заглавие - стандартна ротативка и доброто старо хвърляне на монета.

Играта ви ще стартира с атрактивен слот, който ще се покаже на екрана пред вас. Всяко завъртане може да ви донесе печалба, но една от целите е да изтеглите поне три скатера. Тогава ще можете да преминете към следващото ниво на играта, което включва и самото мятане на монетата. Докато изчаквате, можете да стартирате и режим “Допълване” за увеличаване на броя на множителите.

First Person Deal or No Deal

Преминаваме и към известната шоу игра Deal or No Deal, по-известна в България като “Сделка или не”. Благодарение на Evolution Gaming, вече можем да я играем и “от първо лице” - формат, който става все по-предпочитан от страна на доста потребители.

Както вероятно знаете, тук има определени сектори, които играчът следва да отваря, без да знае какво се крие в тях. В определен момент банкерът може да му предложи сделка и това евентуално да прекрати играта, като потребителят може да приеме или отхвърли офертата. First Person Deal or No Deal гарантирано увеличава адреналина, както добре знаем от телевизионното излъчване на играта.

XXXtreme Lightning Roulette

XXXtreme Lightning Roulette е друг продукт на Evolution Gaming - един от водещите разработчици на Live Казино игри в света. Тук основната цел на играта е да превърне рулетката във възможно “най-екстремна”, в добрия смисъл на думата. Иначе казано, пригответе се за вълнуващо изживяване с много адреналин.

В основата на играта са т.нар “гръмотевични числа”, които ще бъдат избирани на случаен принцип преди всяко едно завъртане на рулетката. Благодарение на тях, потребителите могат да се възползват от внушителни множители на печалбата, вариращи от 50 до 500 пъти. Не изпускайте от поглед и специалната червена гръмотевица, защото при нея спечеленото може да нарасне до 2000 пъти!

Още много игри ви очакват в казиното на живо на WINBET

Едно от безспорните достойнства на Live Казино на WINBET е постоянството, с което родният хазартен оператор обновява каталога си от казино игри. Там можете да откриете както класически заглавия, така и съвсем нови игри, разработени от някои от най-утвърдените провайдъри на планетата. Достатъчно е да отворите своята сметка в WINBET и да се гмурнете в това приключение. Пожелаваме ви успех!