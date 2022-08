Българският певец Алек Сандър записа парче за 300 000 долара с легендите в рапа Снуп Дог и Лил Уейн

Българският певец и модел Алек Сандър записа песен с две от легендите на рап музиката - Снуп Дог и Лил Уейн. Парчето се казва Please don't go, go и освен че обещава да се превърне в хит, има и впечатляващ клип. Видеото напълно си заслужава бюджета, който надхвърля 300 000 долара, като в него влиза и хонорарът на Снуп Дог. Официалната премиера на песента ще бъде на 29 август, когато ще се завърти в музикалните платформи. Сред продуцентите на сингъла е Брент Колатало, чиито парчета изпълняват звезди като Лейди Гага, Бруно Марс, Еминем, Дрейк, BTS и др.

Алек Сандър от много години живее в Щатите, където е познато лице в шоубизнеса. Дълго време се изявява успешно като модел, но музиката се оказва голямата му страст и вече има записани доста парчета. Едно от тях - Yerba, предизвика скандал у нас преди две години заради атрактивния си клип, част от който беше сниман в Съдебната палата. Нападките бяха не само че е използвана тази локация, но и че участниците в клипа носят оръжие. Злобните атаки обаче бяха безпочвени, защото оръжието се оказа детски играчки, а снимките в Съдебната палата не са нищо необичайно. Красивият интериор много пъти е използван за декор във филми и клипове. Така че в крайна сметка Алек Сандър само спечели допълнителен интерес от осъдителните клюкарски коментари.