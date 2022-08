На 26 август е Световният ден на кучето - ето любопитни факти

На 26 август се отбелязва Световният ден на кучето. Празникът е поставен първо в САЩ през 2004 година.

По случай Деня на кучето в много страни се организират различни инициативи, за да могат хората да бъдат грижовни не само към собствените си любимци, но и към останалите, които срещат по пътя си. Куче в очакване на разходка сред природата.

Множеството изследвания са показали, че кучетата са отличини терапевти и тяхното присъствие в живота на човека е способно да извади мнозина от състояние на много тежка депресия.

Кучето се превръща в неизменен спътник на човека още от дълбока древност. Интелигентни и възприемчиви същества, кучетата бързо се привързват към стопанина си, и са готови да го следват навсякъде. СНИМКА Пиксабей

Любовта и предаността им не знае граници и едно от многото доказателство за това е случаят с легендарното куче Хачико от породата акита ину, което продължава да чака своя собственик на гара Шибуя в Япония в продължение на девет години след неговата смърт. В памет на Хачико е издигнат паметник, символизиращ любов и вярност.

Освен за пазители на дома и семейното имущество, четириногите помагат на незрящи хора, намират загубили се туристи в планината и се проявяват като дясната ръка на ловците.

Ето още любопитни факта за най-добрия приятел на човека

Кучетата са единствените животни, освен човека, които могат да разпознават емоциите. Достатъчно им е само за секунда да ви погледнат и веднага разберат дали се радвате, дали тъжите или сте ядосани. Те даже са способни да съчувстват на хората, изпитвайки същите емоции като стопанина си.

Отпечатъците на кучешките носове са уникални и затова понякога те служат за идентификация на животните, както пръстовите отпечатъци при хората се използват за тяхното разпознаване. Криминалистите често използват тази тяхна черта за да разкрият престъпления, в които са участвали кучета и техните стопани. Така изглежда най-грозното куче в света

Когато кучетата контактуват с хора или с други кучета в мозъка им се отделя окситоцин или хормон на любовта. Това е същия процес, който протича в мозъка на човек, когато той прегръща някого или се целува с някого.

През 1968г. излиза „The White Album” на The Beatles, в който е и песента “Martha my dear”, написана от Пол Макартни специално за неговото куче Марта. Също така в “Day in the Life” музикантът добавя звук от свирка, който може да се чуе само от куче. Твърди се, че го е направил, за да може неговия любил Бобтейл Марта да чуе песента.

Ако и вие искате да отбележите Световния ден на кучето, зарадвайте своя четириног с любимото му лакомство или го изведете на разходка сред природата. Ако нямате свое куче, винаги можете да нахраните някое самотно и гладно мъниче, което ще срещнете на улицата, както и да разходите чуждо куче. То ще се отплати за грижите и любовта ви.