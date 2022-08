Бритни Спиърс с първа песен от 2016 г., излезе дуетът им с Елтън Джон (Видео)

Сър Елтън Джон и Бритни Спиърс в общ дует. Днес в световните сайтове за аудио и видео стрийминг излъчване беше публикувана новата им песен Hold Me Closer. Това е и завръщането към музикалния бизнес на Бритни Спиърс след края на попечителството на баща ѝ и е първата и песен от 2016 година насам.

В звуково отношение песента Hold Me Closer на дуета между сър Елтън Джон и Бритни Спиърс е подобна на хита Cold Heart на дуета с Dua Lipa, който миналата година донесе на Елтън Джон световен хит номер едно.

Тази формула се оказа неустоима за множество радиоформати и стрийминг плейлисти и помогна за представянето на хитовете на Елтън Джон на по-младото поколение.

Сега Hold Me Closer включва три от класическите хитове на Елтън Джон - Tiny Dancer, The One и Don't Go Breaking My Heart - върху свеж летен клубен ритъм.

Би Би Си отбелязва, че не е изненадващо, че Елтън Джон се опитва да пресъздаде магията и в този дует, който също слива две епохи на поп музиката, като Бритни Спиърс и Елтън Джон пеят носталгични мелодии върху диско ритъм, предава БНР.

Музикалните критици на Острова са на противоположни мнения.

"Упс, направихме го отново и съсипахме песента", гласеше заглавието в британския "Таймс" в петък, а авторът му Уил Ходжкинсън определи песента като "безкръвен ремикс", който "убива магията на оригинала".

Напротив, според Майкъл Краг от "Гардиън" песента е "изпълнена със собствена сила и острота".

Би Би Си отбелязва, че Елтън Джон често е подкрепял музиканти, които изпитват трудности в личния и професионалния си живот - от Роби Уилямс до Еминем, и казва, че подходът му към Бритни Спиърс е бил продиктуван от същите подбуди.

И тъй като лятото е към своя си край, редица световни издания коментират - въпреки че Hold Me Closer звучи като летен хит, то това може да се превърне и в световната песен на есента.