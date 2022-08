Тейлър Суифт триумфира на видео наградите на MTV

Певицата Тейлър Суифт спечели топ отличието на годишните видео музикални награди на MTV - видео на годината, за 10-минутната версия на песента й "All Too Well" от 2012 г., съобщиха световните информационни агенции.

Тейлър Суифт пристига на видео музикалните награди на MTV. Снимка: РОЙТЕРС "All Too Well" е един от хитовете й от миналото, които Тейлър Суифт презаписа след спор със звукозаписната й компания.

Парчето "All Too Well: The Short Film" (10 minute version) донесе на Суифт и наградите за най-добро видео (дълга форма) и режисура.

Тейлър Суифт приема топ отличието на годишните видео музикални награди на MTV - видео на годината. Снимка: РОЙТЕРС Ники Минаж беше удостоена с приза "Авангард" на името на Майкъл Джексън и спечели приза за най-добро хип-хоп видео за парчето "Do We Have a Problem?" в сътрудничество с Лил Бейби.

"Ред хот чили пепърс" бяха почетени с наградата "Глобална икона". Антъни Кийдис и компания бяха отличени и в категорията за най-добро рок видео за парчето "Black Summer".

Изпълнителката освен това изненадващо оповести нов албум, който ще излезе на музикалния пазар на 21 октомври. Сред останалите призьори се наредиха Бед Бъни, Хари Стайлс, Били Айлиш, Би Ти Ес, Лил Нас Екс, Джак Харлоу, "Монескин".

Водещи на церемонията за видео музикалните награди на MTV в центъра "Пруденшъл" в Нюарк, Ню Джърси, бяха Ники Минаж, Ел Ел Кул Джей и Джак Харлоу.

