Организира много културни събития, сред които е и Международният фестивал на камерната музика

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) в Пловдив вече не е просто едно добро учебно заведение, а и организатор на много културни събития. Най-значимото от тях е Международният фестивал на камерната музика, чиято марка принадлежи на академията.

“Това е най-старият фестивал от този тип на Балканите, тази година беше 57-ото му издание. Той е част от културния календар на община Пловдив, но в последните години се координираше от частна организация. Хората в нея са отдадени на музиката, но нямат капитала от студенти, преподаватели и администрация, с който ние разполагаме, за да бъде това наистина мащабна културна проява”, обяснява ректорът на АМТИИ проф. Тони Шекерджиева-Новак. Ректорът на АМТИИ проф. Тони Шекерджиева-Новак

Тя и много от нейните колеги имат сантимент към фестивала. “Аз самата съм носител на награда “Пловдив” за първото камерно оперно заглавие – “Пимпиноне” от Телеман, което направихме в Балабановата къща в Стария град през 1983 г. И ето – толкова години по-късно със създаването на Академичния оперен театър успяхме да възстановим много камерни заглавия, защото някога младежката опера беше към ДКМС и престана да съществува, когато започнаха промените”, разказва проф. Шекерджиева, която има впечатляваща кариера в оперното пеене.

В отминалото издание на фестивала, състояло се между 27 май и 18 юни в Стария град, за първи път са проведени майсторски класове. “Това е връзката между изкуството и образованието. През 2022 г. майсторските класове бяха по пиано, цигулка, виола и оперно пеене. Догодина смятаме да разширим спектъра от инструменти”, планира ректорът на АМТИИ. А сред участниците впечатляващо е представянето на младата пианистка от Полша Александра Мозгел-Мединска, която е финалист на големия Шопенов конкурс във Варшава.

Камерният фестивал се припокрива в рамките на няколко дни с друго събитие на АМТИИ – Made at the Academy. “Правим го за втора година, за да покажем постиженията на всичките си специалности. Организирахме концерт на Античния театър, с друг почетохме паметта на големия хореограф проф. Кирил Дженев. Факултетът по изобразителни изкуства подреди годишна изложба. Академичният оперен театър представи новата си продукция на Римския стадион. Миналата година фестивалът беше в 2 дни, тази година го направихме в 4, защото има много публика и събитията не трябва да са нагъсто едно след друго, не е хубаво да караме хората да избират, след като искат да видят много неща”, развива идеята проф. Шекерджиева-Новак. Като част от Made at the Academy е организирана и изложбата “Памет”, посветена на големите творци от академията, които вече не са сред нас.

АМТИИ обучава докторанти и от Китай, те също са се включили във фестивала. Академията по изкуствата в Пловдив вече е притежател на марката на Международния фестивал на камерната музика.

Откриването на последното издание на Есенния салон на изкуствата в Пловдив беше организирано от академията и решението беше оригинално. На 5 сцени от Римския стадион до Цар-Симеоновата градина се изявяваха различни творци. На древния стадион вместо битки между гладиатори имаше надпревара между тенори и баритони и музикални импровизации на тромпет от Здравка Василева. На стълбите на “Каменица” пловдивчани сe насладиха на изпълненията на китара на Диана Димитрова, на импресиите на бандинеон на Ангел Маринов и на концерта на Академичния студентски хор с диригент Костадин Бураджиев. Сцената пред общината беше за флейтиста Борислав Ясенов и Академичния фолклорен ансамбъл с диригент Владимир Владимиров. “Опера Пловдив: Дуо “Капана” арфа и обой” превърна в пространство за изкуство западната част на Римския форум. На Виенския павилион в градината бяха фолклорните състави на академията.