Вижте големите победители на видео наградите MTV

Тейлър Суифт победи в три категории на видео наградите на MTV и с това постави три рекорда, предаде Dir.bg.

Тя е първият изпълнител с три награди за видео на годината и първият самостоятелен режисьор, отличен на видео музикалните награди на MTV. Тейлър Суифт е и едва вторият режисьор с две награди за работа върху собствено видео. Кендрик Ламар е другият - за сърежисура на "Alright" и "HUMBLE". Късометражният филм на Тейлър Суифт към песента "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version)' е най-дългият, печелил в категорията за най-добро видео.

Бед Бъни стана първият латиноамерикански певец, избран за изпълнител на годината. Той се наложи над Дрейк, Ед Шийран, Хари Стайлс, Джак Харлоу, Лил Нас Екс и Лизо, но това не беше голяма изненада, като се има предвид успехът на песента му "Un Verano Sin Ti".

Ники Минаж спечели наградата за най-добро хип-хоп видео за "Do We Have a Problem" - четвъртата ѝ в тази категория. Така тя е с най-много отличия на видео музикалните награди на MTV за нея, повече и от Дрейк. Ники Минаж е и рапърката с най-много победи.