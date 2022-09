Джиджи Хадид обяви старта на новата си линия за дрехи

Джиджи Хадид направи професионален скок - вече не само ще носи, но и сама ще създава своите дрехи. В четвъртък, чрез пост в инстаграм, тя обяви, че работи по собствена модна линия. View this post on Instagram A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid)

Публикувайки няколко снимки, Хадид даде възможност на феновете си да надникнат зад кулисите на процеса на създаване на новата колекция от трикотаж. Тя показа и няколко от пробните модели на бъдещата марка, които вече е носила. Също така актуализира биографията си в инстаграм, за да отрази новата си роля, като написа: "основател и творчески директор". Макар че колекцията ѝ все още не е дебютирала, тя вече има поне няколко известни фенове. View this post on Instagram A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid)

Това не е единственото скорошно начинание на Хадид в света на модния дизайн. През април тя също така обяви, че си партнира с приятелката си от детството - Франческа Айелло, за създаване на съвместна колекция бански костюми. View this post on Instagram A post shared by Francesca (@francescaaiello)

В изявление пред пресата Айелло възхвали проницателните модни прозрения на приятелката си, като посочи: "Джиджи е изключително специална и вдъхновяваща за мен. Тя е креативна, трудолюбива, мила и любяща. А съчетанието на тези невероятни личностни качества с дълбокото ни приятелство е това, което наистина направи тази колекция не само забавна за създаване, но и за заснемане."

Според инстаграм профила на Хадид, брандът й ще дебютира официално следващата седмица на 7-ми септември.