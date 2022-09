Феновете полудяха: Хари Стайлс наплюл ли е Крис Пайн? (Видео)

Хари Стайлс e обвинен от зрителите, че е заплюл колегата си от филма "Don't Worry Darling" по време на Филмовия фестивал във Венеция

Появявайки се на филмовия фестивал във Венеция снощи, бившата звезда на One Direction седна до холивудския актьор Крис Пайн преди прожекцията.

Гледайки премиерата от вкъщи, зрителите обаче са сигурни, че са видели нещо скрито. Твърдят, че 28-годишният Хари, който играе Джак в новия филм „Don't Worry Darling“, се е изплюл в скута на колегата Крис Пайн, с когото си партнира във филма. Във видеото се вижда как Хари поглежда надолу към краката си и изплезва език в посока на Крис, пише The Sun.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU — JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022

Забелязва се как след случилото се Крис Пайн се смее в отговор на поп звездата, която се намества неудобно на мястото си и гледа надолу към скута на колегата си.

Но някои фенове са убедени, че Хари се е изплюл в скута на Крис по време на събитието. Затова те се обърнаха към Туитър, опитвайки се "да разберат истината".

"Хари Стайлс изглежда плюе по Крис Пайн? Няма да мога да заспя, докато не разбера истината", е написал потребител под видеото.

Друг се включва: „Аз и приятелите ми се опитваме да разберем дали Хари Стайлс е наплюл Крис Пайн.“

„Дали Хари е плюл по Крис или не, ще бъде голямата мистерия на нашето време“, пошегува се трети.

А четвърти предположи "Редовете: „Не съм плюл на този човек“, които Хари скоро ще туитне, вече се заформят"