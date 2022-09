Дъщерята на Радев отдъхва по бански, докато първата дама чисти кал в с. Слатина

Дъщерята на президента Румен Радев - Дарина Радева, се радва на слънчевите дни по бял бански. Това стана ясно от снимка, която девойката публикува в своя профил в инстаграм. На снимката лицето й не се вижда, буйните й къдрици го закриват цялото. View this post on Instagram A post shared by Darina Radeva (@dari.radeva)

В същото време съпругата на президента - Десислава Радева, се включи като доброволец в едно от трите най-пострадали от наводненията села. Тиня от мазето на къща в село Слатина, община Карлово, ринеше първата дама Десислава Радева вчера. Тя помагаше, за да се отводни мазето на баба Славка.