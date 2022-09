Дете с колело се вмъкна по време на речта на президента на Чили (Видео)

Младият президент на Чили Габриел Борич се оказа политик с чувство за хумор. 36-годишният държавен глава изнасяше реч, в която призоваваше съгражданите си да проект за нова конституция, заемащ важно място в амбициозната му програма, когато около трибуната се появи момченце в костюм на Супермен, предаде NOVA.

Детето, явно неосъзнаващо сериозността на ситуацията, карало синьото си колело необезпокоявано около държавния глава. Борич прие присъствието му с усмивка и не се смути от факта, че в същото време беше засипан от журналистически въпроси за проекта си за нов основен закон на страната.