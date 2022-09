Адриана Лима даде екстравагантно име на третото си дете, вижте какво

Бебето се е родило на 29 август

Супермоделът Адриана Лима роди третото си дете. Синът на бразилката и годеника ѝ Андре Лемерс ще носи името Циан Лима Лемерс. Бебето се е появило на бял свят на 29 август в Санта Моника, Калифорния, съобщи NOVA.

В профила си в Instagram моделът разкри защо е избрала точно това име за момченцето. „Циан е цветът между зелено и синьо във видимия спектър на светлината. Циан е цветът на водите на Бора Бора и Малдивите. Сега циан е любимият ни цвят… цветът на очите на нашето момченце”, написа тя под снимка с очите на сина си. View this post on Instagram A post shared by Adriana Lima (@adrianalima)

Бившият ангел на Victoria’s Secret има и две дъщери –Валентина и Сиена, които са от бившия ѝ съпруг – бившият сръбски баскетболист Марко Ярич, с когото се раздели през 2014 година след 5-годишен брак.