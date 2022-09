Илон Мъск: Толкин се обръща в гроба

В понеделник Илон Мъск заяви, че авторът на поредицата "Властелинът на пръстените", Джон Р. Р. Толкин, "се обръща в гроба" заради новата хитова адаптация на Амазон Прайм по фентъзи книгите "Властелинът на пръстените": "Пръстените на властта".

"Почти всеки мъжки персонаж досега е страхливец, кретен или и двете", написа в Туитър главният изпълнителен директор на Тесла. "Само Галадриел е смела, умна и приятна."

Tolkien is turning in his grave — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022

Галадриел е елф-войн, главен герой в поредицата на Амазон и персонаж, създаден от Толкин.

По-късно той добави: "Онези, които твърдят, че всяка критика към "Пръстени на властта" означава, че сте расист, сами се издават, че са скрити расисти."

Мъск е запален читател на фантастика и фентъзи и често критикува своя колега милиардер и основател на Амазон - Джеф Безос, когато може.

"Пръстените на властта" е предистория на "Хобит" и "Властелинът на пръстените". Това е най-скъпият телевизионен сериал, правен някога, и се похвали с най-голямата премиера на Амазон - с повече от 25 милиона зрители по целия свят миналия четвъртък, съобщи Fox News.