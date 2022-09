Роби Уилямс с турне 25 години на сцената

Роби Уилямс тръгва на турне в Обединеното кралство и Ирландия тази есен, за да отбележи 25 години от началото на соловата си кариера, съобщи skynews, цитирани от vesti.bg.

48-годишният Уилямс започва кариерата си като част от бандата Take That, но напуска групата през лятото на 1995 г., за да стане соло изпълнител.

Като соло изпълнител той е записал 13 албума номер едно във Великобритания.

Неговото турне с осем спирки през октомври ще включва изпълнения в Лондон, Бирмингам, Манчестър, Глазгоу и Дъблин.

Турнето започва месец след издаването на албума му "XXV" на 9 септември.

"XXV" включва нови песни и презаписани версии на най-големите му хитове като "Let Me Entertain You", "Rock DJ" и "Millennium".

Новият албум включва и най-новата версия на неговата балада "Angels" от 1997 г., която той изпълни по време на полувремето на Soccer Aid в Лондон в неделя.