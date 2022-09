Sodom пристигат у нас точно 31 години след онзи легендарен концерт в София

Германската метъл група Sodom пристига в София след серия участия в европейски метъл фестивали и пускането на нова песен, като увод към юбилейния им сборен албум 40 Years at War - The Greatest Hell of Sodom, който ще излезе на 28 октомври, съобщават от "София мюзик ентърпрайсис" (СМЕ).

По думите им специално за България вокалистът и лидер Том Ангелрипер е създал и уникален дизайн на тениска, наречена The Return, като ограничени бройки от нея ще са предлагат и на концерта. Тя е с препратки към първия метъл концерт у нас след промените. Той бе именно на Sodom и се проведе на 15 септември 1991 г.

Музикантите пристигат на 13 септември вечерта, сряда, с полет от Гелзенкирхен, два дни преди концерта на стадион "Юнак". Идеята беше събитието да отбележи, точно в същия ден, 30 години от онова паметно шоу на стадион "Академик" в зората на българския шоубизнес, но ковид рестрикциите отложиха всичко с една година, коментират от СМЕ.

"Нищо, и 31 години е добра цифра, и ужасно се радваме, че ни поканихте в София, за да отбележим тази дата, е казал по телефона Том. Защото онази лудница пред 15 000 български фенове никога не се забравя! Повярвайте ми, никога".

Както писа БТА, българското подгряващо участие от Alien Acid Blood, "Eра" и Милена, които според СМЕ усърдно репетират в последните дни.