Бритни Спиърс била на косъм да седне на трона (Видео)

40-годишната поп икона е имала „кибер романс“ с принц Уилям

Тя е известна като кралицата на поп музиката. Това е Бритни Спиърс, която за малко да стане кралица на Англия един ден.

40-годишната американска изпълнителка е имала „кибер романс“ с принц Уилям. Това се случва по времето, когато и двамата са били тийнейджъри, но нещата са се разминали, пише dailymail.

През 2002 в токшоу с водещ Франк Скинър, Бритни споделя, че си е писала с херцога на Кеймбридж по имейл и дори го е поканила на вечеря по време на турнето си във Великобритания.

Тогава Бритни е на върха на славата си, тъкмо са излезли хитовете ѝ „Baby One More Time“ и „Oops! I Did It Again“.

За съжаление, шансовете на певицата да бъде заедно с красивия херцог на Кеймбридж пропаднали, когато той я отрязал.

„Разменяхме си имейли за кратко време и той трябваше да дойде да се видим, но в крайна сметка нещата не проработиха.“ споделя тогава 20-годишната Бритни.

„Била си отсвирена от принц Уилям?“ я пита интервюиращият, а Бритни отговаря „Да, така се случи.“

Бритни, която по време на това интервю се среща с певеца Джъстин Тимбърлейк, споделя, че няма идея защо принц Уилям се отказва от тяхната среща.

В публикация в британския The Sun оттогава се споменава, че принцът предпочел да отиде на лов за лисици, вместо това да се срещне с поп дивата.

Месеци преди интервюто на Бритни се носят слухове за интернет романс между двамата, но Бъкингамският дворец ги отрича.

През септември миналата година кралският биографист Кристофър Андерсен сподели детайли относно онлайн аферата на певицата и принц Уилям.

„Те се опитаха да се сближат още когато бяха млади", твърди авторът в книгата си "Братя и съпруги: в личния живот на Уилям, Кейт, Хари и Меган“

„Възможно е да са били провеждани телефонни разговори, но не мога да си спомня дали са успели да се срещнат през този период“ допълва Андерсен.

През 2003 г. принц Уилям започва да се среща с настоящата си съпруга Кейн Мидълтън. Междувременно Бритни се разделя с Джъстин Тимбърлейк в края на 2002 г. при бурни обстоятелства.

След това се омъжва за детската си любов Джейсън Алън Александър за една година, а по-късно започва връзка с танцьора Кевин Федърлайн, с когото имат 2 деца. Развеждат се през 2007 г.

Бритни се запознава с настоящия си съпруг, танцьора Сам Асгари, през 2016 г. и двойката се жени през 2022 г.