Ноела Макмеър е най-младият трансджендър модел, който дефилира на седмицата на модата в Ню Йорк. Родителите на момичето не се определят към даден пол, съобщи "Дейли мейл".

"Ноела осъзнаваше своя пол от много ранна възраст", споделят те. Хората казвали "Какво сладко момченце", а Ноела отговаряла "Не съм момче, аз съм момиче".

Младият модел вече е засипан от оферти и се очаква да дефилира и на седмицата на модата в Париж тази година.