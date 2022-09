Рапърката Карди Би се призна за виновна по дело за две сбивания в клубове в Ню Йорк

Рапърката Карди Би се призна за виновна и разреши наказателно дело, свързано с две сбивания в стриптийз клубове в Ню Йорк, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Носителката на награда "Грами" сключи споразумение с властите, което предвижда да положи 15 дни общественополезен труд. Вина признаха и още двама души.

Изпълнителката на "WAP", истинското име на която е Белкалис Алманзар, се съгласи на сделката точно когато делото трябваше да влезе в съда. "Част от израстването и съзряването е да носиш отговорност за действията си", се казва в нейно изявление.

Карди Би (29 г.), която е родена от Ню Йорк, се призна за виновна по две обвинения, свързани със сбивания от август 2018 г.

Според прокурорите рапърката и антуражът й са се насочили към служители в бар в Куинс заради очевидно личен спор. При избухналата свада са били хвърляни столове, бутилки и част от наргиле, докато групата спорела с барманка. Тя и друг служител са получили леки наранявания.

"Никой не е над закона", каза в изявление окръжният прокурор на Куинс Мелинда Кац. "При признаването си за виновни днес г-жа Белкалис Алманзар и още двама обвиняеми заедно с нея поеха отговорност за действията си." Тя уточни, че те ще положат "подходящ общественополезен труд".

През 2019 г. Карди Би отхвърли споразумение за признаване на вината и прокурорите внесоха обвинителен акт.

"Взех някои неправилни решения в миналото си, с които не се страхувам да се изправя и да призная", каза Карди Би, добавяйки, че иска да даде добър пример на двете си деца.

"Тези моменти не ме определят и не отразяват това, което съм сега", добави тя. "Очаквам с нетърпение да преодолея тази ситуация със семейството и приятелите си и да се върна към нещата, които обичам най-много - музиката и моите фенове."

Сред хитовете на Карди Би, оглавявали класациите, са "I Like It" и съвместната с "Марун 5" - "Girls Like You".