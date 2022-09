Рапърът Поуст Малоун падна на сцената по време на концерт, лекари на помощ (Видео)

Той падна толкова лошо, че се наложи лекарите да му помогнат да стане

Рапърът Post Malone претърпя неприятно падане заради дупка на сцената. Той падна толкова лошо, че се наложи лекарите да му помогнат да се стане, а феновете изпаднаха в ужас, предава Нова телевизия.

Това се случи в събота вечер в Сейнт Луис в Enterprise Center по средата на концерта, където той изпълняваше "Circles". Post Malone made a few more die hard fans when he fell through a hole in the stage cracking 3 ribs. Fans said he came back out on stage after 10 minutes saying he was sorry & hurting so bad he was crying, then someone gave him a beer and he finished the concert.#PostMalone pic.twitter.com/eFZBn8TffU — ∼Marietta (@MariettaDaviz) September 18, 2022

Post беше в разгара на шоуто, когато тръгна да слиза по рампа, която се простираше до пода на арената. Проблемът се оказа дупка в пода, която той използва, за да спусне китарата си, и тя се оказа непокрита.

Той стъпи в нея и падна. Очевидец разказва, че единият му крак треперел неконтролируемо. Медиците се втурнаха и в крайна сметка го наобиколиха, докато напускаше сцената.

Той помоли феновете да му дадат няколко минути, за да се върне.

15 минути по-късно Post се появи отново и изпълни "Rockstar" и "Cooped Up". Той беше решен да продължи, въпреки че очевидно изпитваше болка, притискайки ребрата си, докато пееше.

Музикантът благодари на тълпата, че остана да го чака и дори се извини. Той завърши шоуто и дори остана след него, за да даде няколко автографа.

Няма информация за състоянието му.