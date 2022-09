Кралят на бокса разгледа българския щанд на експозицията

Стотици фенове извиха дълга опашка, за да се срещнат със звездата на бокса Майк Тайсън, който посети най-голямото изложение за тютюневи изделия в света – Интертабак. Те се събраха в международния търговски център в Дортмунд с надеждата да се снимат и да получат автограф лично от него.

Известният от близкото минало като Кралят на ринга (The King of the ring) се превърна в голямата сензация и сред сънародниците ни, които бяха на събитието, тъй като България е представена на Интертабак от родната компания KT International.

Изключително приятен. Така го определиха всички, които успяха да си направят селфи за спомен с един от най-великите боксови шампиони.