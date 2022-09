Брад Пит с дебют като скулптор във Финландия

Брад Пит направи своя дебют като скулптор в групова изложба в Музея на изкуствата "Сара Хилден" в Тампере, Финландия, съобщи CNN.

Произведенията на холивудския ас са подредени заедно с тези на музиканта Ник Кейв и художника Томас Хаусаго в изложба, озаглавена "Ние", която може да се види до 15 януари 2023 г.

Сред деветте изложени произведения на топактьора, са конструкция с форма на къща, обвита в прозрачен силикон и простреляна с куршуми, както и първата му скулптура от 2017 г., "House A Go Go": 18-инчова миниатюрна къща, направена от дървесна кора.

Най-големите скулптури включват бронзова кутия с размер на ковчег, изобразяваща ръце, крака и лица, опитващи се да пробият структурата под различни ъгли, и гипсовата скулптура върху стена: "Целя се в теб, видях себе си, но този път беше твърде късно" от 2020 г., който изобразява престрелка между осем фигури, предава "Дир".

Звездата от "Убийствен влак" започва да твори скулптури след бурния си развод с актрисата Анджелина Джоли през 2017 г.

Пред "The Art Newspaper", Пит обяснява артистичния си обрат: "За мен това е саморефлексия. То се роди от това, което наричам "радикална инвентаризация на себе си". Ставам наистина брутално честен със себе си и мисля за онези, които може да съм наранил, и моментите, в които току-що съм сгрешил".