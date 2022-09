Анджелина Джоли посети Пакистан, за да окаже подкрепа след наводненията

Американската актриса Анджелина Джоли посети Пакистан във връзка с катастрофалните наводнения и последствията от тях, предаде ДПА.

Холивудската звезда е известна с хуманитарната си дейност по цял свят. Във вторник тя пристигна в Пакистан, за да покаже подкрепата си. Повече от 33 млн. души са засегнати от наводненията.

Джоли ще посети районите, които са унищожени от наводненията и се нуждаят от най-много подкрепа. Необходими са и дългосрочно решения за все по-честите кризи, предизвикани от промените в климата, обяви Международният комитет за спасение в свое изявление.

Видеозапис показва Джоли на летището в Пакистан. Видеото предизвика голям интерес в социалните мрежи и стана новина в местните медии.

Анджелина Джоли ще посети и пострадалите от наводненията през 2010 г., както и пострадалите от земетресението през 2005 г.

По-рано правителството на Пакистан се обърна към нацията с молба за дарения, тъй като липсват достатъчно средства за справяне с настоящата катастрофа. ООН обяви, че страната се нуждае от 160 млн. долара. Angelina Jolie once again in Pakistan after her last visit in 2010 to help flood victims again. So much respect for this queen she always has used her fame in helping the needy people and being a vocal voice for women empowerment 👑 pic.twitter.com/iUx2D3udQw — Famy.. (@fambanglani) September 20, 2022

При наводненията в Пакистан загинаха повече от 1500 души, сред които 550 деца. По данни на фонда за населението към ООН около 650 бременни жени в наводнените райони се нуждаят от медицински грижи. Над 73 000 жени ще родят през следващия месец. За тях и за бебетата им е необходима специализирана акушерска грижа и подкрепа.

Най-малко 318 души са починали вследствие на денга, малария, холера, чревни вируси и кожни инфекции според официалните данни.