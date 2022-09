Създателят на социалната мрежа Фейсбук Марк Зукърбърг очаква третото си дете. Щастливата новина съобщи самият той в социалните мрежи.

Lots of love. Happy to share that Max and August are getting a new baby sister next year! Публикувахте от Mark Zuckerberg в Сряда, 21 септември 2022 г.

"Щастлив съм да съобщя, че Макс и Огъст ще имат сестричка през следващата година", пише той.