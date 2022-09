Румънската звезда Faydee идва у нас за няколко концерта. Първият ще бъде на 29 септември в Сливница. Там ще изпее хитовете си, които са добре познати на българската публика - Habibi, Can't let go, Laugh till you cry, Trika trika. Концертът ще е на “Арена Сливница” от 19 ч, входът е свободен. Все още не са известни другите места и дати от турнето на певеца в България.