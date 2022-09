Пловдивчанинът Слави от The Clashers стана татко за втори път

Ютюбърът Слави Панайотов, по-известен като Слави от The Clashers, стана баща за втори път. Пловдивчанинът съобщи новината със снимка в социалните мрежи.

"Запознайте се с Виктория! Станах татко за втори път! Нямам думи да опиша какво чувствам в момента! Благодаря ти @petya.0909, че ме дари с това щастие", написа той под кадъра в личния си Инстаграм профил.

Много колеги на ютюбъра го поздравиха в коментарите под публикацията. "Живи и здрави да сте цялото семейство! Няма да ти е лесно с три дами вкъщи", написа Константин Кънев "NoThx", a Стефани Петкова "Stefie" пожела на родителите много щастие.