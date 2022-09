Заедно ли са отново Силвестър Сталоун и Дженифър Флавин? (Снимки)

Източник съобщава пред сп. "People", че една от любимите двойки на Холивуд - Силвестър Сталоун и Дженифър Флавин, отново са заедно. Освен това представителят на актьора от "Роки" наскоро заяви пред Page Six: "Те решиха да се срещнат отново у дома, където разговаряха и успяха да изгладят различията си. И двамата са изключително щастливи", предаде dir.

Новината за помирението идва няколко дни след като в съдебно дело в окръг Палм Бийч, Флорида, се казва, че 54-годишната Флавин и 76-годишният Сталоун са се съгласили, "че е в най-добър интерес на всеки от тях поотделно и по-важното - на всички заедно като семейство, да разрешат всички въпроси, свързани с прекратяването на брака им, по достоен, приятелски и личен начин извън съда". View this post on Instagram A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone)

Съпрузите, които сключиха брак през май 1997 г., имат дъщери Скарлет, която е на 20 години, Систин - на 24 години, и София - на 26 години.