Хари Стайлс е най-дълго задържалият се начело на класацията на "Билборд" британски певец

Британският изпълнител Хари Стайлс е начело на класацията на списание "Billboard" за сингли с "As It Was" за 15-а непоследователна седмица, съобщи сайтът на изданието.

Хитът е от албума му "Harry's House", който излезе през месец юни и е трети самостоятелен на музиканта, станал популярен след участието си в групата "One Direction".

Само три сингъла са оглавявали чарта за по-дълъг период от време в 64-годишната му история. Стайлс обаче е най-дълго задържалият се начело на класацията британски певец.

Той е сред малкото изпълнители, едновременно първенец в "Hot 100" на "Billboard" и участващи във филм, оглавяващ бокс-офис класацията на Северна Америка. Продукцията "Не се тревожи, скъпа" с изпълнителя, който се изявява успешно и като актьор, излезе в киносалоните миналия уикенд, предаде dir.bg.