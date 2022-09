Охранителят на принц Хари и Меган е съден за домашен тормоз над съпругата си (Снимки)

Охранителят на принц Хари и Меган Маркъл, който е бивш полицейски служител, е съден за опит за убийство на съпругата си, пише "Дейли мейл".

51-годишният Пере Даобри беше заснет да охранява херцога и херцогинята на Съсекс на 5 септември. Pere Daobry Bodyguard for Meghan & Harry is ex-Met police officer who was convicted of choking his wife leaving her 'seconds away from death'

🚨 Sarah Jay a former Essex Police sergeant, later committed suicide describing Pere as a 'lunatic'#MeghanMarkleisToxic #HarryandMeghan pic.twitter.com/eHQtyY90Gw — Britannicus Maximus "Brutus" (@BrutusMaximusX) September 28, 2022

Даобри е осъден в съда в Колчестър през септември 2016 г. за опит за убийство на съпругата му Сара Джей. Джей е бивш сержант от полицията в Есекс и твърди, че съпругът й я е нападнал след като тя му признала, че не го обича.

Пере Даобри се разминава със затвора, защото се обажда в полицията и признава престъплението си. Съпругата му Сара Джей се самоубива през 2019 г.

По време на обиколката на принц Хари и Меган в Южна Африка през 2019 г., херцогинята държи реч за правата на жените и твърди, че мъжете трябва да бъдат подвеждани под отговорност за действията си.

"Удивително е, че са наели Пере за свой охранител. Сигурна съм, че ако Меган и Хари знаеха цялата история щяха да обмислят това назначение", коментира източник на "Дейли мейл".

Съдебното минало на Даобри може да се окаже проблем за Хари и Меган, които дават гласност на темата с домашното насилие в своята фондация.