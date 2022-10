В леглото с правилната половинка - правите и любов, и секс, и страстни упражнения

"Ризата на пода" е новата рубрика на "24 часа" за секс. Вдъхновена от популярната мъжка реплика за свалка "Ризата ми изглежда най-добре на пода в спалнята ти", в нея се поглежда към мъжката гледна точка. Тя ще излиза всяка събота с автор Мартинов.

Не е страшно, дори да сте интимни по задължение, стига да е по-рядко от веднъж месечно

Сексът с половинката ви е едно от най-важните неща във връзката ви. Мнозина биха казали, че с приятелката ви трябва да правите любов, а по-страстните изпълнения са за краткосрочни забивки.

Разбира се, тези хора грешат брутално и не е случайно, че 99% от човешкия прогрес се дължат на усилията на 1% от хората. А разнообразният сексуален живот с един партньор може да ви покаже и дали това е вашият човек, или сте в грешка.

Да започнем от факта, че е съвсем нормално в началото нещата да са по-спайси. Вероятно дори преди да го направите за пръв път сте се награбили още от пред входа на кооперацията и едвам сте отворили вратата, преди да се почнете. С времето тази страст намалява значително. Вече като че ли повече правите любов, понякога секс, но никога не се чукате. Не е фатално, с няколко усилия можете да я върнете.

Един от триковете е да си припомните какво сте правили в началото. Отпуснете се, нагласете се, нека дамата е с жартиери/силиконови чорапки и рокля, сложете си вратовръзка и сако. След това отидете на място, на което отдавна сте искали. Дори само като видите как от другите маси заглеждат половинката ви, ще ви отвори очите какво парче е.

Така гарантирано ще започнете със закачките още в колата. Все пак спазвайте приличие - авторът на тези редове и сега отразява достатъчно катастрофи, но досега не е бил виновен за тях. I'd like to keep it that way.

Така ще сте с огромно желание за страст. Вероятно дори ще се спрете за арена на страстите си на масата. Е, след като сте пробвали на стената в коридора, но проклетата закачалка е направила белег от грешното драскане по гърба...

И все пак трябва да сте наясно, че това няма да остане основният тип креватни преживявания. Дори напротив, те ще са редки, сякаш откраднати моменти. Вместо това много по-често ще се отдавате на онези прочувствени, бавни, интимни моменти. И това е прекрасно.

А между двата вида ще правите и секс. Колкото да ви припомни, че с половинката ви още го имате, но не достатъчно, че да ѝ се наложи да си купува нов чорапогащник. Всъщност по-често обаче ще правите секс сякаш от задължение, защото не сте го правили от седмица например. Или понеже има някакъв повод като 28-ия ретрограден Меркурий, откакто за първи път се хванахте за ръка по време на романтична комедия със Сандра Бълок, пък ви е срам да си кажете, че сте тръгнал да се унасяте.

Всички двойки правят секс по задължение. Въпросът е в честотата му - ако е повече от веднъж месечно, има някакъв проблем в отношенията им”, казват изследователите от университета в Бъркли. Те потрошили една камара пари, за да установят причините, поради които хората се отдават на интимни ласки. Та, така взели, че открили за секса от задължение... Той, видите ли, бил цели 20%. При нормални интимни контакти от 2 пъти седмично (What the fuck) това прави веднъж на две седмици. Затуй учените заключили, че ако правите секс по задължение по веднъж на седмица, имате проблем. Той е нерешим, ако правите секс не по задължение веднъж на 3 седмици.

30% пък правели секс, защото имали нужда да освободят напрежението. Тези проценти обаче спадат до 13% при хора, които са във връзка.

Те, обвързаните, казват че влизат в кревата и заради това, че просто са възбудени. Това са 8% от случаите. 21 на сто пък казват, че се чувствали привлечени от половинката си и това ги мотивирало. Останалите проценти попадат в платената част на изследването, тъй че ще останат мистерия...

А сексолози, които не искат пари, разказват, че причините да правим секс по задължение, може да са многообразни. Една от тях е рутината в работата, която се пренася и в личния живот. Друга отново е свързана със служебните задължения, но е с обратен знак - ако на работа човек е предизвикан, трябва постоянно да се доказва, му е скучно в спокойна, сигурна връзка.

И обясняват, че тези хора трябва да спрат да приемат половинката си за даденост и да търсят нови и нови начини да доказват любовта си. За да я задържат така, както “Ювентус” задържа Скудетото 9 поредни години. Добре де, това последното авторът си го добави : )

Защото в противен случай се стига до загуба. И тогава е тежко. Но не се отчайвайте - с малко повече усилия ще си я върнете. Точно както Скудето отново ще бъде у дома - в Торино!!!