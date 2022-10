Брус Уилис: Само аз притежавам правата върху лицето си

Единствено Брус Уилис има права върху лицето на Брус Уилис. Или поне така се оказва.

Миналата седмица беше оповестено, че звездата е продала правата за лицето си на руска компания за фалшификати (дийпфейк), наречена "Дийпкейк". Правата позволяват на компанията да създаде „дигитален близнак“ на актьора. Брус Уилис се пенсионира през март, след като беше диагностициран с афазия, заболяване което засяга говора на човек.

Въпреки това, Би Би Си този уикенд писа за говорител на Уилис, който отрича актьорът да има каквито и да било договорености с компанията.

"Дийпкейк" потвърждават твърдението, като казват „Това за правата не е вярно... Брус не би продавал никому права, те са си негови по по принцип."

Дийпфейк компаниите използват изкуствен интелект, като чрез него създават реалистични модели на известни личности. Дийпфейк на Брус Уилис се появи миналата година в реклама за телекомуникационна компания. От "Дийпкейк" твърдят, че са работили с актьора по изкуствения интелект за рекламата и са използвали неговите препоръки в сайта си. Близките на Брус не потвърдиха това пред Би Би Си.