Заедно ли са Лео ди Каприо и Джиджи Хадид?

Две седмици след като бяха забелязани заедно по време на Седмицата на модата в Ню Йорк, Леонардо ди Каприо и Джиджи Хадид са снимани отново в един и същи хотел, но този път в Париж.

Въпреки опитите им да се крият Леонардо ди Каприо и Джиджи Хадид изглежда са се засекли по време на Седмицата на модата в Париж.

На 29 септември Джиджи Хадид е заснета как слиза от модния подиум на ревюто на Messika, а после как се прибира в хотела си "Роял Монсо".

Носителят на „Оскар“, който през лятото скъса с дългогодишната си приятелка Камила Мороне, е заснет същата нощ да излиза от същия луксозен хотел.

Това се случва преди да посети нощен клуб в Париж.

Две седмици по-рано плъзнаха слухове, че Лео и Джиджи са заедно. Те бяха забелязани да се разхождат заедно в Ню Йорк. Както съобщи Daily Mail, 27-годишната Джиджи и 47-годишният Лео се появиха на събитие в Casa Cipriani по време на Седмицата на модата в Ню Йорк. Снимки показват как двамата се навеждат опасно близо един до друг, докато се опитват да разговарят в разгара на оживеното парти.

Въпреки че двамата все още не са обявили публично статута на връзката си, източници споделят какво всъщност става между тях, пише E! News.

"Лео разпитва общи приятели за Джиджи и иска да я опознае", обясни през септември вътрешен източник, близък до актьора. "Те са излизали няколко пъти и той се интересува от нея."

"Джиджи се забавлява. Тя не се интересува от нищо сериозно", казва вътрешният източник за модела.