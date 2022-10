Започна фиестата на балоните с горещ въздух в Ню Мексико (Видео)

Стотици балони с горещ въздух се издигнаха в небето с началото на ежегодната фиеста, която вече 50 години привлича пилоти и зрители от цял свят в пустинята на Ню Мексико, съобщи Асошиейтед прес. 2 Magical minutes. Hot Air Balloon Festival. Time-lapse.



Albuquerque, New Mexico.

📽️ by Joel Schat pic.twitter.com/GuJgN4zoEe — Joaquim Campa (@JoaquimCampa) January 21, 2021

Международната фиеста с балони в Албъкърки, която е едно от най-фотографираните събития в света, се превърна в икономически двигател за най-големия град в щата и в рядка - и колоритна - възможност за ентусиастите да бъдат на една ръка разстояние от разопаковането и надуването на гигантските балони.

Трима от първите пилоти, участвали в първата фиеста през 1972 г., и членове на семействата на други са сред тазгодишните участници. През онази година 13 балона стартираха от открита площадка близо до търговски център в тогавашните покрайнини на Албакърки. Оттогава фестивалът се е превърнал в продукция за милиони долари.