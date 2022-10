17-годишна от Мозамбик се бори за "Мис Пазарджик"

17-годишна ученичка се бори за титлата "Мис Пазарджик". Яна Джимова е родена в Мозамбик, но живее в България. Учи в Езикова гимназия ”Бертолт Брехт” в паралелка с английски и френски език. Спортът заема голяма част от живота на Яна. Тренирала е художествена гимнастика, а сега е помощник-треньор на подрастващите грации.

Яна определя себе си като целеустремена, самоуверена, дисциплинирана и смела. "Знам какво искам и знам как да го постигна. Най-ценните неща за мен са семейството и приятелите ми както и прекараното време с тях", споделя тя.

Друга участничка в конкурса е 20-годишната Селена Кънчева. Селена е от Септември и е завършила френска гимназия. Обожава източните практики, силно се интересува от йогата и опазване на околната среда, става ясно от Инстаграм страницата на конкурса.

Само на 16 години, но вече знае какво иска да постигне в живота е Велиана Манева. View this post on Instagram A post shared by Мис България Пазарджик (@miss.pazardzhik)

След гимназията нейната мечта е да следва медицина. Велиана е на мнение, че това е едно голямо приключение, защото според нея невъзможна цел няма - има недостатъчно желание!

Модел и инфлуенсър също влиза в битката за титлата "Мис Пазарджик”.

Станимира Йоцова е на 22 години. Родена в Пазарджик, а средното си образование е завършила в езикова гимназия "Бертолт Брехт". Скоро ще завърши висшето си образование в специалност "Бизнес икономика" в УНСС.