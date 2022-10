Сериалът "Короната" търси своят принц Хари

Търсят актьор за ролята на принц Хари в "Короната".

Платформата Netflix обяви кастинг за актьор между 16 и 20-годишна възраст, идеята е той да изиграе него. Нужно е всички кандидатстващи да изпратят своя снимка и 30-секундно видео, в което разказват за нещо, което обичат да правят. В обявата за кастинг изрично се споменава, че за ролята не се изисква "предишен професионален актьорски опит" - само "силна визуална прилика" с принца.

Според официалното съобщение снимките за ролята на принц Хари ще започнат през ноември.

Миналия месец, излезе съобщение, че са избрани актьорите за принц Уилям и Кейт Мидълтън.

Очаква се шестият и последен сезон на сериала да обхване края на 90-те и началото на 2000 година. Феновете очакват да бъде отразена смъртта на принцеса Даяна, когато принц Уилям е на 15 години, а по-малкият му брат - на 12.