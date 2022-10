Стивън Кинг се изказа за Тръмп: Луд е като канализационен плъх

Авторът на трилъри Стивън Кинг сe нахвърли на бившия президент Доналд Тръмп, като го нарече "луд като канализационен плъх" (букв.).

Цветущото описание на Тръмп от страна на Кинг е провокирано от поредицата гневни словоизлияния в социалната мрежа на Тръмп "Truth Social", която той създаде след като беше окончателно изключен от мейнстрийм платформите.

Кралят на ужасите също така предупреди да не се връщат на Тръмп каквито и да било властови правомощия, тъй като се носят слухове, че скандалният бивш президент ще се кандидатира за преизбиране отново през 2024 г.

Кинг пише в Туитър "На базата на скорошните изблици на Тръмп в социалната му мрежа "Truth Social" трябва да заявя, че Доналд Тръмп е "луд като канализационен плъх".

"Единственото по-налудничаво нещо би било да му позволим отново да има достъп до властови позиции", допълва Кинг. Based on his recent Truth Social blasts, I have to say Donald Trump is as crazy as a shithouse mouse. The only thing crazier would be to let him have access to the levers of power ever again. — Stephen King (@StephenKing) October 2, 2022

Това не е първият път, в който Кинг изразява мнението си за Тръмп. В интервю за Sunday Times Кинг заяви, че според него Тръмп е "ужасен президент и е ужасен човек". Give me thumbs up and retweet if you think Stephen King is correct 👍 pic.twitter.com/QIgUacOm1o — Layla Francis (@LaylaFrancis18) October 3, 2022