Принц Уилям и Кейт Мидълтън правиха коктейли в Северна Ирландия (Видео)

Британските кралски особи Уилям и Кейт се състезаваха, за да видят кой може да направи най-бързия коктейл на открит хранителен пазар в Белфаст.

Това се случи по време на тяхната обиколка на Северна Ирландия. Принцът и принцесата на Уелс посетиха благотворителни организации и търговски пазар.

Who did it better? pic.twitter.com/t24ifPmrI9 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 6, 2022

Те също така посетиха кралски доброжелатели в Карикфъргюс.

Това е първото посещение на кралската двойка в Северна Ирландия с новите им титли след смъртта на кралица Елизабет Втора.

Изявление на страницата на принца и принцесата на Уелс в Twitter гласи: „Благодарим ви, че ни приехте, Северна Ирландия!“