Италианската рок група "Монескин" пусна нова песен (Видео)

Сензационната рок група "Монескин" представя дългоочакваният сингъл "The Loneliest", който пристига след феноменалното лято, в което бандата пътува на фестивали по целия свят. От колосални хедлайнерски шоута на Lollapalooza, през изпълнения на огромната сцена в историческия Circo Massimo в Италия, до участия в Rock in Rio, Pinkpop, Rock am Ring и Summer Sonic, кариерата им върви на пълни обороти.

Излизайки от зоната си на комфорт с ново звучене, за бандата "The Loneliest" е ода към класическите рок балади от старата школа. С чувствени вокали и наелектризиращи китарни сола, парчето показва групата в най-уязвимата им, но и същевременно най-уверена светлина.

"Толкова сме развълнувани феновете ни най-накрая да чуят песента - тя означава много за мен, това е лична песен, но се надявам, че всички ще можете да я приемете по свой собствен начин. Снощи имахме изненадващо шоу в Лондон и изпълнихме "The Loneliest" на живо за първи път... и реакцията на феновете беше уникална! Имахме динамична година на турнета по света, от Япония до Америка, до Европа и отвъд, и нямаме търпение да продължим да обикаляме и издаваме повече музика през 2023 г.", споделя Дамяно.

Продължавайки да оставят незаличима следа на музикалната сцена, "Монескин" предефинират какво означава да бъдеш рок група през 2022 г. - хитовото им парче "Supermodel" събира над 170 милиона стрийма само за няколко месеца. Добавяйки поредния успех към стремглаво нарастващия си списък с постижения за тази година, те изпълняват песента на церемонията по връчването на VMA на MTV. Видеото им донася наградата за "Най-добро алтернативно видео", като това е първият в историята на VMA приз, някога връчен на италиански изпълнител, предаде dir.bg.