Бела Торн: Актрисата, което пребори дислексията (Видео)

Анабела Ейвъри "Бела" Торн е американска актриса, модел и музикант. Изявен детски модел и актриса с участия в повече от 20 филма и телевизионни сериали и повече от 40 реклами, тя е най-известна с ролята си на амбициозната млада танцьорка в сериала на Disney Channel Shake It Up!

Бела Торн е родена на 8 октомври 1997 г. в Пембрук Пайнс, Флорида. Тя е най-малката от четири деца: Кайли (родена през 1992 г.), Дани (родена през 1993 г.) и Реми (родена през 1995 г.), които също са актьори и модели. Торн, която се определя като отчасти кубинско-американска, говори испански като първи език, когато израства, пише life.dir.

Кариера

Първата филмова изява на Торн е ролята ѝ във филма от 2003 г. "Stuck on You". Оттогава се появява във филмови и телевизионни проекти, сред които "Jimmy Kimmel Live!", "The O.C." (в ролята на по-младата версия на Тейлър Таунсенд), третия последен епизод на "October Road" и пет епизода на " Dirty Sexy Money"

През 2007 г. Торн се появява в ролята на младо момиче, измъчвано от свръхестествени видения, в "The Seer". През 2008 г. Торн участва заедно с Крисчън Слейтър и Тейлър Лаутнър в драматичния сериал "My Own Worst Enemy" и печели награда за млад артист. Участва и в десетепизодния уеб сериал Little Monk, в който героите от сериала "Монк" са представени като деца. През 2009 г. изпълнява ролята на главната антагонистка във филма на ужасите "Forget Me Not".

През 2010 г. Торн се присъединява към актьорския състав на сериала "Big Love" на HBO в неговия четвърти сезон. Тя също така гостува в сериала "Магьосниците от Уейвърли Плейс".

Торн се радва на продължителна кариера като детски модел. Откакто се появява в първата си фотосесия за списание за родители на 6-седмична възраст, Торн участва в телевизионни рекламни кампании за Digital Light Processing, Publix и KFC, както и в печатни реклами на марки като Barbie, ALDO K!DS, JLO by Jennifer Lopez, Kaiya Eve Couture, LaSenza Girl, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Guess?, Target и Justice. Тя също така е модел за Sears back to school. В интервю за списание Seventeen Торн определя назначението си за говорител на Texas Instruments като големия си пробив, но откровено признава, че е загубила много повече проекти, отколкото е спечелила, и отдава дължимото на подкрепата на семейството си, което ѝ помага да преодолее разочарованията.

Въпреки че има значително портфолио от работа в телевизията и киното, Торн няма опит в професионалните танци преди да бъде включена в кастинга на сериала "Shake It Up". След като подписва договор за участие в сериала през октомври 2009 г., тя започва да посещава три урока по танци всяка вечер.

Личен живот

Родом от Холивуд, Флорида, Торн живее със семейството си в Калифорния от началото на 2006 г. Интересите ѝ включват танци, футбол, прекарване на време със семейството ѝ и игри с двете ѝ кучета. Признава също, че е колекционер на книги с твърди корици, слуша музика от 80-те години и използва YouTube като изследователски инструмент за влизане в роля. Торн е запален поддръжник на Хуманното общество, Фондацията за муковисцидоза и Организацията на номадите, която осигурява образование, храна и медицински консумативи на деца в Африка.

Бащата на Торн умира през 2007 г. Торн разкрива това в интервю на живо в местното телевизионно токшоу "View From The Bay" през декември 2008 г.

Дислексия

Торн е диагностициран с дислексия във втори клас. Тя се обучава вкъщи, след като преди това е посещавала държавно училище, където е била подложена на тормоз от страна на връстници. Торн подобрява обучението си, след като посещава учебен център. Торн говори за своята дислексия и в интервю за американското списание "Cheerleader Magazine" през април 2010 г. и обяснява, че е преодоляла дислексията си, като е чела стриктно всичко, което е могла да намери, включително етикетите на кутиите със зърнени закуски.

"Разказвам ви за момента, в който разбрах, че имам дислексия. Спомням си, когато започнах първи клас. Веднага беше ужасно, защото не можех да чета толкова добре, колкото другите деца. Мозъкът ми бъркаше букви като b и d, m и w. Дислексията е различна за всички, който я има. За мен тя просто затрудняваше четенето и писането. Започнах да работя много усилено върху това как да чета по-добре. Семейството ми помогна, като ме караше да чета всичко - от менюта, през кутии със зърнени храни, до пътни знаци. Дислексията прави нещата трудни за мен, но не и невъзможни.", споделя актрисата.

Пансексуалност

Преди години Бела Торн разкри в Twitter, че е бисексуална, но сега бившата звезда на Disney даде допълнително определение на сексуалността си. В интервю за предаването "Добро утро, Америка", за да популяризира новата си книга, Торн разказа, че вече не се определя като бисексуална.

"Всъщност съм пансексуална и не знаех това", каза Торн.

"Не е задължително да е момиче или момче, или... нали знаете, той, тя, това или онова", каза Торн. "Това е буквално, харесваш личност, като просто харесваш същество".

Човек, който е пансексуален, е привлечен от хора от всякакъв пол. Речникът определя термина като "неограничен в сексуалния избор по отношение на биологичния пол или половата идентичност".

Тя заявява:

"Надявам се всички момичета да бъдат приемани еднакво и да разберат, че е нормално да бъдат различни и че са също толкова добри, колкото и всички останали. Всеки има право да бъде изслушан. Мечтата ми за всички момичета по света е да придобият увереност да споделят творчеството си с другите. Вярвам, че всички ние сме специални и че момичетата трябва да се държат заедно. Вярвам, че ако всички подкрепяме една друга можем да направим големи промени в света"