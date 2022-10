Блокираха акаунтите на Кание Уест в Туитър и Инстаграм заради антисемитизъм

Акаунтите на Кание Уест в Туитър и Инстаграм бяха блокирани заради антисемитска публикация от негова страна.

Платформите премахнаха коментарите на звездата, след като онлайн потребители ги нарекоха антисемитски и подадоха сигнали срещу рапъра.

В своя профил в туитър Кание сподели негова снимка с Марк Зукърбърг как заедно пеят караоке и написа: “Виж това, Марк! Как ще ме изгониш сега?”. Look at this Mark



How you gone kick me off instagram



You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur — ye (@kanyewest) October 8, 2022

Уест и преди е публикувал подобни свои изказвания. Заради отправени расови обиди към комика Тревър Ноа по-рано тази година, профилът му в Инстаграм беше блокиран за 24 часа.