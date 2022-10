Вижте открадната покривка със скици на Бийтълс, която се появи 55 години по-късно

Спомен от последния концерт на "The Beatles" се появи 55 години по-късно. Покривката със скици на музикантите, направени преди да излязат на сцената в Сан Франциско, беше върната на собствениците.

Покривката е била открадната преди повече от 50 години.

Тя носи отпечатък от всеки един от членовете на легендарната банда. Изрисувана е по време на хранене преди последния концерт на стадиона "Кендълстик" през 1966 г. Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар са оставили своя рисунка върху покривката. Освен тях е рисувала и певицата Джоан Баез.

Ресторантьорът Джо Виларди е рамкирал и поставил спомена на витрината в заведението си. За съжаление покривката е задигната само седмица по-късно.

"Една жена ме попита дали семейството ни е имало ресторант в Сан Франциско. Веднага си помислих, че този въпрос има нещо общо с изчезналата покривката", казва Майкъл Виларди пред АФП и се оказва прав. Покривката била у брата на жената, запазена през всички тези години.

Човекът, у когото била, я получил като изплащане на дълг. Не е било възможно сувенирът да бъде продаден, защото е обявен за откраднат. Затова жената, обадила се на Виларди, убедила брат си да върне покривката на собствениците.

"Никой не мислеше, че ще си върнем този предмет, бяхме деца и дядо ни ни разказваше тази история", казва Виларди.

Покривката ще бъде продадена на търг. Щастливият купувач ще има възможност да съзерцава залеза, нарисуван в психеделистичен стил от Джон Ленън, скицираните портрети на Пол Маккартни и Джоан Баез, подписите на Джордж Харисън и Ринго Стар.

Според тръжна къща "Bonhams" този артефакт може да достигне цена от 25 000 долара.

Концертът на "Тhe Beatles" в Сан Франциско остава в историята като последния на музикантите. След турнето в Северна Америка членовете на бандата обявяват раздялата си.